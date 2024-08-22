В Петербурге возбудили дело после тяжелой травмы ребенка в аквапарке

Ребенок получил разрыв печени после удара в аквапарке Петербурга.

СК возбудил уголовное дело после травмирования ребенка в аквапарке Петербурга. Как сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, мальчик 2018 года рождения получил разрыв печени при столкновении с другим посетителем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Инцидент произошел в одном из аквапарков Петербурга.

По данным следствия, отец взял на руки своего сына после спуска с горки. В этот момент с соседней горки скатилась женщина, которая столкнулась с ребенком. В результате мальчик получил разрыв печени и был госпитализирован.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования. Записи с камер видеонаблюдения подтверждают обстоятельства происшествия. Ведомство продолжает устанавливать все детали инцидента.

Ранее сообщалось, что девочка-подросток оказалась в реанимации после угощения от незнакомцев в Петербурге.

Фото: Piter.TV