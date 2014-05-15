Следователи проводят доследственную проверку из-за травмирования мальчика в петербургском аквапарке

Мальчик получил тяжёлые телесные повреждения и был срочно госпитализирован больницу.

Следователем устанавливаются обстоятельства травмирования ребенка в петербургском аквапарке. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Следственным отделом по Калининскому району проводится доследственная проверка по факту травмирования 7-летнего ребёнка. В ходе проверки установлено, что днём 5 августа малолетний, находясь в аквапарке совместно с родителями, катался на горках. После того, как ребенок скатился с горки в бассейн, отец взял своего сына на руки и направился к выходу из зоны скатывания. Несмотря на предупреждения сотрудников аквапарка о возможности столкновения с проезжающим на горке посетителем, мужчина никак не отреагировал, в результате чего произошло травмирование. Мальчик получил тяжёлые телесные повреждения и был срочно госпитализирован больницу.

Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: unsplash (Roxanne)