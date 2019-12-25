Перегруженность сотрудников приводит к тому, что они не могут уделять достаточно внимания непосредственно вопросам опеки.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о нехватке сотрудников в органах опеки. По её словам, сейчас в сфере работает около 12 тысяч человек. Для полноценной работы системы ей не хватает шести тысяч работников.

Голикова подчеркнула, что в работе с семьями, в поддержке и защите детей у органов опеки значительная роль.

Действительно, к работе этих органов достаточно большое количество претензий. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

По её словам, именно перегруженность сотрудников приводит к тому, что они не могут уделять достаточно внимания непосредственно вопросам опеки и попечительства.

Голикова подчеркнула, что с органов опеки снимут полномочия по обеспечению детей-сирот жильём. Эту функцию правительство передаст профильным структурам из сферы строительства.

Ранее Голикова поручила регионам сообщить о готовности к вакцинации от COVID-19.

Фото: pixabay.com