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Голикова сообщила о нехватке сотрудников в органах опеки
Сегодня, 15:26
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matveyvn

Голикова сообщила о нехватке сотрудников в органах опеки

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Перегруженность сотрудников приводит к тому, что они не могут уделять достаточно внимания непосредственно вопросам опеки.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о нехватке сотрудников в органах опеки. По её словам, сейчас в сфере работает около 12 тысяч человек. Для полноценной работы системы ей не хватает шести тысяч работников.

Голикова подчеркнула, что в работе с семьями, в поддержке и защите детей у органов опеки значительная роль.

Действительно, к работе этих органов достаточно большое количество претензий.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

По её словам, именно перегруженность сотрудников приводит к тому, что они не могут уделять достаточно внимания непосредственно вопросам опеки и попечительства.

Голикова подчеркнула, что с органов опеки снимут полномочия по обеспечению детей-сирот жильём. Эту функцию правительство передаст профильным структурам из сферы строительства. 

Ранее Голикова поручила регионам сообщить о готовности к вакцинации от COVID-19.

Фото: pixabay.com

Теги: голикова, органы опеки, ювенальная юстиция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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