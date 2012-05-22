Эрмитажную премию вручили Пиотровскому и Курентзису

Торжественная церемония прошла во время закрытия XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

На торжественной церемонии закрытия XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур состоялось вручение Эрмитажной премии. Лауреатами 2025 года стали генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и дирижер Теодор Курентзис. Об этом сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Эрмитажная премия, учрежденная в 2023 году, присуждается ежегодно одному российскому и одному иностранному деятелю за выдающийся вклад в сохранение и популяризацию мирового культурного наследия и развитие международного культурного диалога. Награды лауреатам вручили заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Михаил Пиотровский — почетный гражданин Санкт-Петербурга, член президиума Российской академии наук и бессменный руководитель Государственного Эрмитажа. Теодор Курентзис — всемирно известный дирижер, художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna, внесший значительный вклад в развитие музыкальной культуры.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга