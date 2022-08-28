Петербургский кларнетист Журавский стал лауреатом международного конкурса в Мюнхене

Успех музыканта особенно значим в текущей геополитической ситуации.

Российский кларнетист Лев Журавский, солист Санкт-Петербургского Дома музыки, завоевал III премию на Международном музыкальном конкурсе ARD в Мюнхене. Об этом сообщается на официальном сайте одного из самых авторитетных музыкальных соревнований в области академической музыки.

Конкурс ARD ежегодно собирает лучших музыкантов мира — в этом году заявки подали от 350 до 450 исполнителей из 35-40 стран, но только около 200 прошли предварительный отбор. Третья премия, присужденная Журавскому, стала значимым достижением для российской академической сцены, особенно в условиях современных ограничений для российских музыкантов.

Художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин прокомментировал успех музыканта:

"Если человек талантлив, то когда-нибудь он все равно добьется своей цели".

Лев Журавский родился в Санкт-Петербурге в 2000 году. Обучался в Санкт-Петербургской государственной консерватории под руководством профессора Григория Малиева с 2007 по 2023 год. С 2017 года является солистом Санкт-Петербургского Дома музыки, а с 2019 года — главным кларнетистом Михайловского театра.

Фото: Санкт-Петербургский Дом музыки