Танцоры из Тихвина стали лауреатами международной премии

Церемония вручения премии прошла в Москве.

В Москве с 3 по 6 марта прошла церемония вручения международной премии в области культуры и искусств FOSSART. Танцоры театра танцы "Эдельвейс" из Тихвина стал лауреатом второй степени.

Молодых людей пригласили на открытие гала-концерт, а там театр получил комплимент от членов жюри за постановку номеров. Юные танцоры также встретились с актером театра и кино Алексеем Анищенко и педагогом Алексеем Мечетным.

Накануне в администрации Тихвинского района сообщили, что участие в таком крупном мероприятии – большой опыт и для детей, и для руководителей.

Всего в конкурсе участвовали более 2 тыс. участников.

Фото: Администрация Тихвинского района