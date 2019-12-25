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Танцоры из Тихвина стали лауреатами международной премии
Сегодня, 10:42
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Танцоры из Тихвина стали лауреатами международной премии

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Церемония вручения премии прошла в Москве.

В Москве с 3 по 6 марта прошла церемония вручения международной премии в области культуры и искусств FOSSART. Танцоры театра танцы "Эдельвейс" из Тихвина стал лауреатом второй степени.

Молодых людей пригласили на открытие гала-концерт, а там театр получил комплимент от членов жюри за постановку номеров. Юные танцоры также встретились с актером театра и кино Алексеем Анищенко и педагогом Алексеем Мечетным.

Накануне в администрации Тихвинского района сообщили, что участие в таком крупном мероприятии – большой опыт и для детей, и для руководителей. 

Всего в конкурсе участвовали более 2 тыс. участников. 

Фото: Администрация Тихвинского района

Теги: fossart, международная премия, танцоры, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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