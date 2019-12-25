На международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" отметили петербургского кота Ахилла из Эрмитажа

Он верно угадал победу сборной России по футболу в матче с командой Финляндии на чемпионате Европы.

В субботу, 27 августа, члены жюри третьего сезона Первой международной премии для животных и зоозащитников "Мой ласковый и нужный зверь" подвели итоги программы. Церемонию награждения провели в Зеленоградске Калининградской области, где живет очень много кошек. Победителем сезона стала собака, которая спасла из горевшего дома мужчину, его дочь и кота, рассказали в ТАСС. Но отметили на церемонии и петербургских котов.

В специальной номинации награждение получил кот-оракул Ахилл, который является жителем Эрмитажа. Он верно угадал победу сборной России по футболу в матче с командой Финляндии на чемпионате Европы. Члены жюри подарили петербургским котам копию виллы "Зеленоградская".

В конкурсе участвовали 18 животных из Австралии, Японии, Турции, Великобритании, США и 10 регионов России.

Ранее на Piter.tv: эрмитажный кот Ахилл перешел на работу в детский хоспис.

Фото: achillcat.ru