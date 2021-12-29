Кот-предсказатель Ахилл вошел в число финалистов международной премии

Эрмитажный кот Ахилл, известный также как кот-оракул, стал номинантом на премию "Мой ласковый и нужный зверь". Он вошел в число финалистов. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Государственного Эрмитажа.
Номинантами становятся животные, которые совершили важные и достойные поступки, и тем самым завоевали свою популярность в СМИ и Интернете. Благодаря своей деятельности предсказателя на крупных спортивных соревнованиях Ахилл стал лидером по упоминаемости в медиа.
Финал конкурса состоится 12 марта в Калининградской области. Для мероприятия выбрали Зеленоградск, который известен своей любовью к пушистым.
Вы можете отдать свой голос за Ахилла. Голосование проходит здесь.
В этом году Ахилл может стать предсказателем финала Лиги чемпионов, который пройдет в Петербурге.
Фото: Instagram / @achillcat
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