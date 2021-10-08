Эрмитажный кот Ахилл перешел на работу в детский хоспис

Он получил официальное подтверждение профпригодности в Международной ассоциации котов-терапевтов.

Эрмитажный кот Ахилл, который прославился своими предсказаниями на футбольных чемпионатах, сменил работу. Вместе со своей хозяйкой Анной Кондратьевой он стал первым кототерапевтом в России. Его задача – посещать детский хоспис на улице Бабушкина, а иногда – приезжать к маленьким пациентам домой. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Перед тем, как получить официальное подтверждение профпригодности в Международной ассоциации котов-терапевтов, Ахилла учили, как подходить к больному и ложиться с ним рядом, как правильно мурлыкать и не обращать внимание на источники стресса.

Как рассказала Анна Кондратьева, по словам родителей, после общения с Ахиллом некоторым детям даже уменьшают дозы обезболивающих препаратов. Ахилл при этом любит всех пациентов одинаково.

Фото: achillcat.ru