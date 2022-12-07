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Росгвардейцы присоединились к сбору новогодних подарков для подопечных Детского хосписа в Петербурге

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Санкт-Петербургский Детский хоспис ведет свою работу с 2003 года. Организация оказывает паллиативную медицинскую, социальную, психологическую и духовную помощь детям с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями.

Сотрудники отделов вневедомственной охраны по Адмиралтейскому, Василеостровскому и Красносельскому районам Санкт-Петербурга приняли участие в предновогодней акции по сбору подарков для маленьких подопечных Благотворительного фонда "Детский и взрослый хоспис "Бумажная птица". Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Санкт-Петербургский Детский хоспис ведет свою работу с 2003 года. Организация оказывает паллиативную медицинскую, социальную, психологическую и духовную помощь детям с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями. По традиции в преддверии Нового года работники Детского хосписа организовывают праздничный сбор подарков для подопечных фонда.

Представители Росгвардии поддержали акцию и приобрели игрушки, конструкторы, наборы для рисования и творчества, книги, сладости и другие сюрпризы.

Также в  Петербурге начался сбор новогодних подарков для бездомных.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти

Теги: дети, подарки, росгвардия, хоспис
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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