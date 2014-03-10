В Петербурге начался сбор новогодних подарков для бездомных

Сотрудники благотворительной организации "Ночлежка" составили список самого необходимого, петербуржцы смогут сами выбрать, что и в каком количестве купить и передать.

Благотворительная организация "Ночлежка" с 5 и до 25 декабря включительно начала собирать подарки для бездомных людей в Санкт-Петербурге и Москве.

Сотрудники организации составили список самого необходимого, петербуржцы смогут сами выбрать, что и в каком количестве купить и передать.

В последние дни декабря волонтеры упакуют и вручат подарки бездомным людям. Что касается мандаринов, то их начнут собирать к концу акции, чтобы они не успели испортиться за это время.

Пункты сбора новогодних подарков для бездомных в Петербурге:

Ресторан Ночлежки "Вход с улицы" (Бертгольд центр, Гражданская ул., 13-15).

В любой день с 11:00 до 23:00



Благотворительные магазины "Спасибо!" :

Измайловский пр, д.18

Лиговский пр., д.50

Гороховая ул., д.23

В любой день с 11:00 до 21:00



Библиотека "Семёновская" (Малодетскосельский пр., д.42)

По будням с 9:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 18:00, воскресенье – выходной



ТРЦ МЕГА Парнас , стойка информации между магазинами ILCOTT и Lady Collection

В любой день с 12:00 до 20:00



Склад на проспекте КИМа, 6Б

Чтобы передать что-либо по этому адресу, обязательно позвоните по номеру +7 981 038 62 71, чтобы дежурный волонтёр встретил вас или курьера.

В любой день с 10:00 до 22:00

Фото: Ночлежка