В Петербурге начался сбор новогодних подарков для бездомных

Благотворительная организация "Ночлежка" с 5 и до 25 декабря включительно начала собирать подарки для бездомных людей в Санкт-Петербурге и Москве.
Сотрудники организации составили список самого необходимого, петербуржцы смогут сами выбрать, что и в каком количестве купить и передать.
В последние дни декабря волонтеры упакуют и вручат подарки бездомным людям. Что касается мандаринов, то их начнут собирать к концу акции, чтобы они не успели испортиться за это время.
Пункты сбора новогодних подарков для бездомных в Петербурге:
Ресторан Ночлежки "Вход с улицы" (Бертгольд центр, Гражданская ул., 13-15).
В любой день с 11:00 до 23:00
Благотворительные магазины "Спасибо!":
Измайловский пр, д.18
Лиговский пр., д.50
Гороховая ул., д.23
В любой день с 11:00 до 21:00
Библиотека "Семёновская" (Малодетскосельский пр., д.42)
По будням с 9:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 18:00, воскресенье – выходной
ТРЦ МЕГА Парнас, стойка информации между магазинами ILCOTT и Lady Collection
В любой день с 12:00 до 20:00
Склад на проспекте КИМа, 6Б
Чтобы передать что-либо по этому адресу, обязательно позвоните по номеру +7 981 038 62 71, чтобы дежурный волонтёр встретил вас или курьера.
В любой день с 10:00 до 22:00
Фото: Ночлежка
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