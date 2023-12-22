В Петербурге сотрудники Росгвардии оказали помощь хоспису для детей

Они помогли доставить на домашние адреса маленьких подопечных медицинское оборудование.

Сотрудники Росгвардии по Адмиралтейскому, Красногвардейскому и Красносельскому районам Петербурга помогли городскому Детскому хоспису доставить на домашние адреса маленьких подопечных медицинское оборудование (специализированные кровати). Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Санкт-Петербургский детский хоспис на улице Бабушкина ведет свою работу с 2003 года и поддерживает детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, оказывая им медицинскую, социальную и психологическую помощь.

Представители хосписа поблагодарили сотрудников Росгвардии, отметив, что из маленьких кусочков добра и оказанной ими помощи складывается большое и важное дело.

Фото: Росгвардия