Кабмин получит от глав регионов сведения о материальном обеспечении и подготовке кадров к проведению массовой вакцинации населения.

Татьяна Голикова поручила регионам сообщить о готовности к вакцинации от COVID-19. Об этом вице-премьер России заявила в рамках совещания с губернаторами субъектов страны. Заседание проводилось по вопросам выполнения поручения президента Владимира Путина.

Вы должны сообщить о готовности, с приложением плана региона, по проведению вакцинации Татьяна Голикова, вице-премьер России

Чиновница напомнила, что российские регионы должны сообщить правительству данные об организации транспортировки и хранении вакцины от коронавируса, о наличии специального оборудования, которое позволит обеспечить препарату соответствующий температурный режим. Также кабмин интересует обеспечение профессиональным кадровым составом, который сможет делать прививки населению, перечень мест для хранения вакцины и проведения вакцинации.

Правительство выделило 80 миллиардов рублей на поддержку региональных бюджетов.

Видео: YouTube / Россия 24