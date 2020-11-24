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Голикова: более 275 тыс. школьников перешли на дистанционное обучение

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На карантин закрыта 31 школа.

Татьяна Голикова заявила о том, что более 275 тысяч российских школьников перешли на дистанционное обучение. Об этом российский вице-премьер рассказала на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека. Чиновница заметила, что по стране только 31 школа закрыта на карантин.

Закрыта на карантин 31 школа, но при этом я хочу обратить внимание, что эти меры носят индивидуальный характер по регионам и выстроены исключительно исходя из ситуации в регионе

Татьяна Голикова, вице-премьер России

Правительственная служащая напомнила, что общее количество учащихся в школах по стране составляет 20,8 млн человек.

Голикова рассказала о транспортировке больных COVID-19 в регионах.

Видео: Youtube/Tatiana Moskalkova

Теги: дистанционное обучение, права человека, татьяна голикова, школы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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