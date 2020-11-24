Вице-премьер России напомнила о новом постановлении правительства.

Татьяна Голикова рассказала о транспортировке больных COVID-19 в регионах. Об этом вице-премьер России рассказала на координационном заседании уполномоченного по правам человека. Чиновница объяснила, что власти на местах получили возможность использовать машины, купленные для организаций социального обслуживания, чтобы доставлять пациентов с коронавирусом до больниц.

По нашему поручению мы дали право субъектам РФ те автомобили, которые были приобретены в 2019 году для учреждений социального обслуживания в рамках нацпроекта "Демография", использовать на организацию довоза и пациентов, и медицинского персонала в условиях распространения новой коронавирусной инфекции Татьяна Голикова, вице-премьер России

Голикова заметила, что правительство получает много обращений по вопросу транспортировке пациентов. В частности, речь идет о зараженных, находящихся в отдаленных населенных пунктах. К решению вопросов привлекается не только специализированный транспорт, но и любой другой, в случае заключения договора с транспортной организацией.

Попова: Россия достаточно благополучно преодолела первую волну коронавируса.

Видео: Youtube/Tatiana Moskalkova