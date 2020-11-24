Вице-премьер РФ напомнила о сбоях в системе в сентябре текущего года.

Татьяна Голикова оценила ситуацию с маркировкой лекарств. Об этом на заседании координационного совета сообщила российский вице-премьер. Чиновница напомнила, что сбои в системе фиксировались в сентября. На данный момент эта проблема практически снята с повестки дня.

По информации, которую мы на сегодняшний день имеем из субъектов РФ, эта тема как возможное ограничение по наличию лекарственных препаратов в аптеках практически снята Татьяна Голикова, вице-премьер России

Чиновница напомнила, что плановая работа по маркировки медицинских препаратов стала невозможной из-за ажиотажного спроса на лекарства в начале осени. Из-за этого правительство страны приняло постановление о переходе на маркировку лекарственных средств в уведомительном порядке.

Голикова рассказала о планах по массовой вакцинации населения от COVID-19.

Видео: Youtube/Tatiana Moskalkova