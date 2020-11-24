Татьяна Голикова оценила ситуацию с маркировкой лекарств. Об этом на заседании координационного совета сообщила российский вице-премьер. Чиновница напомнила, что сбои в системе фиксировались в сентября. На данный момент эта проблема практически снята с повестки дня.
По информации, которую мы на сегодняшний день имеем из субъектов РФ, эта тема как возможное ограничение по наличию лекарственных препаратов в аптеках практически снята
Татьяна Голикова, вице-премьер России
Чиновница напомнила, что плановая работа по маркировки медицинских препаратов стала невозможной из-за ажиотажного спроса на лекарства в начале осени. Из-за этого правительство страны приняло постановление о переходе на маркировку лекарственных средств в уведомительном порядке.
Голикова рассказала о планах по массовой вакцинации населения от COVID-19.
Видео: Youtube/Tatiana Moskalkova
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