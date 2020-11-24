Татьяна Голикова рассказала о производстве вакцины "Спутник V". Российский вие-премьер выступила на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека. Чиновница объяснила, что в гражданский обороны выпущено около 120 тысяч доз препарата.
С момента государственной регистрации вакцины "Спутник V" в гражданский оборот впущено более 117 тысяч доз вакцины. Производителями планируется произвести до конца этого года более 2 млн доз
Татьяна Голикова, вице-премьер России
По данным Голиковой, массовая вакцинация гражданского населения России запланирована на 2021 год. Она будет носить добровольный характер.
Голикова сообщила, что более 90% коек для пациентов с COVID-19 занято в шести регионах.
Видео: Youtube/Tatiana Moskalkova
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