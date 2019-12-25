Голикова: ситуация с распространением COVID-19 в России осложняется

Вице-премьер провела заседание с омбудсменами по правам человека.

Татьяна Голикова заявила о том, что ситуация с распространением COVID-19 в России осложняется. Об этом вице-премьер России рассказала на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека. Чиновница уточнила, что эпидемиологическая обстановка по стране начала ухудшаться с наступлением осенне-зимнего сезона. Она добавила, что эксперты это прогнозировали.

В 32 регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень Татьяна Голикова, вице-премьер России

По словам Голиковой, с начал пандемии коронавируса в России выявлено более 2,13 млн зараженных инфекцией.

Голикова заявила о введении масочного режима по всей России.

Фото: Kremlin.ru