Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы ужесточить карантин по коронавирусу. Заявление она сделала во время совещания о ситуации с коронавирусом в регионах, участие в котором принимал президент России и члены правительства. Об этом пишут "РИА Новости".
По её словам, требуется принять меры и сделать это в самое ближайшее время.
Я еще раз хочу обратиться к регионам страны, которые не реализовали в полной мере те ограничительные мероприятия.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
Ранее Путин поручил решить вопросы связи с поликлиниками. По словам политика, вопрос со связью в медицинские учреждения следует решить оперативно, так как люди не могут в них дозвониться.
Видео: YouTube / Россия 24
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