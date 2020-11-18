Сделать это нужно в самое ближайшее время.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы ужесточить карантин по коронавирусу. Заявление она сделала во время совещания о ситуации с коронавирусом в регионах, участие в котором принимал президент России и члены правительства. Об этом пишут "РИА Новости".

По её словам, требуется принять меры и сделать это в самое ближайшее время.

Я еще раз хочу обратиться к регионам страны, которые не реализовали в полной мере те ограничительные мероприятия. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Ранее Путин поручил решить вопросы связи с поликлиниками. По словам политика, вопрос со связью в медицинские учреждения следует решить оперативно, так как люди не могут в них дозвониться.

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