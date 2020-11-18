Голикова заявила о введении масочного режима по всей России

Во всех регионах заведения не могут работать с 23 вечера до шести утра.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом и членами правительства заявила, что масочный режим ввели во всех регионах России.

В 79 регионах запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она отметила, что также во всех регионах заведения не могут работать с 23 вечера до шести утра.

При этом, подчеркнула Голикова, запрет на развлекательные мероприятия пока не ввели в Тверской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Крыму, Чукотском и Ненецком автономных округах.

Ранее Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина показала 95% эффективности после испытаний.

Видео: YouTube / Россия 24