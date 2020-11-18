Голикова заявила о введении масочного режима по всей России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом и членами правительства заявила, что масочный режим ввели во всех регионах России.
В 79 регионах запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
Она отметила, что также во всех регионах заведения не могут работать с 23 вечера до шести утра.
При этом, подчеркнула Голикова, запрет на развлекательные мероприятия пока не ввели в Тверской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Крыму, Чукотском и Ненецком автономных округах.
Ранее Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина показала 95% эффективности после испытаний.
Видео: YouTube / Россия 24
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