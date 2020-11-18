Вакцина даёт высокий уровень защиты уже через 29 дней после введения первой дозы.

Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина показала 95% эффективности после испытаний. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на анализ итоговых результатов испытаний.

Теперь разработчики планируют подать заявку в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на одобрение использования вакцины в экстренных ситуациях.

Финальный анализ подчеркивает позитивные результаты промежуточного анализа. Угур Шахин, директор и соучредитель BioNTech

По его словам, вакцина даёт высокий уровень защиты уже через 29 дней после введения первой дозы. Он отметил, что её хорошо переносят представители всех возрастных групп — иногда у них наблюдаются лёгкие побочные симптомы.

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Видео: YouTube / MSNBC