Голикова сообщила о контроле трат выделенных на борьбу с COVID-19 средств

Власти контролирует деньги, направляемые в регионы.

Татьяна Голикова сообщила о контроле трат выделенных на борьбу с COVID-19 денежных средств. Об этом вице-премьер России заявила на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам чиновницы, власти жестко контролируют расход дополнительных бюджетных средств которые выделяются регионам.

Казначейство и по поручению правительства, и по поручению министерства финансов осуществляет жесткий мониторинг и за контрактацией, и за торгами, и за использованием этих финансовых ресурсов... Я думаю, что регионы чувствуют этот контроль Татьяна Голикова, вице-премьер России

Чиновница рассказала, что к настоящему времени российские регионы"очень серьезно подтянулись" по контрактации и по ответственности за принимаемые местными властями финансовые решения по ситуации с распространением COVID-19.

Голикова: вакцина от "Вектора" может поступить в гражданский оборот до 10 декабря.

Видео: YouTube / Россия 24