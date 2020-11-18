Голикова: вакцина от "Вектора" может поступить в гражданский оборот до 10 декабря

"Вектор" не будет ждать результатов пострегистрационных исследований вакцины.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что вакцина от центра "Вектор" может поступить в гражданский оборот до 10 декабря. Заявление она сделала на встрече с президентом и членами правительства.

Голикова подчеркнула, что "Вектор" не будет ждать результатов пострегистрационных исследований вакцины, а сразу начнёт работать над тем, чтобы пустить её в гражданский оборот.

И мы ожидаем, что уже небольшие объемы поступят до 10 декабря. Татьяна Голикова, вице-премьер

Ранее Голикова назвала регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19.

Видео: YouTube / Россия 24