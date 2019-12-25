Беглов и Голикова встретились с участниками чемпионата "Профессионалы"

Сегодня очень высока востребованность в кадрах в обрабатывающей промышленности, в сфере транспорта и в логистике.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов и заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова 28 ноября встретились с участниками и экспертами-наставниками чемпионата "Профессионалы", в котором показали себя представители 11 стран. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Чемпионат продолжил новый трек в образовании под названием "Профессионалитет", который предполагает обучение необходимым в экономике компетенциям. Подготовка кадров реализуется в сокращенном формате.

Чиновники отметили, что на сегодняшний день очень высока востребованность в работниках в обрабатывающей промышленности, в сфере транспорта и в логистике. Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что власти должны помочь молодежи выбрать достойную профессию. Градоначальник добавил, что необходимо минимизировать ситуации, когда молодые специалисты, которые только получили профессию, осознали, что зря потратили годы.

Церемония закрытия чемпионата прошла в СК "Юбилейный". По поручению Президента России чемпионат будет проходить ежегодно.

Ранее на Piter.tv: депутат ГД предложил переименовать Финский залив в Невский или Кронштадтский.

Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга