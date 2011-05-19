Депутат ГД предложил переименовать Финский залив в Невский или Кронштадтский

Он заявил, что петербуржцы интересуются у него, почему Финский залив по-прежнему носит такое название.

Депутат Государственной Думы Олег Нилов предложил переименовать Финский залив в ответ на недружественные действия Финляндии. Об этом сообщило РИА Новости.

Депутат заявил, что жители Петербурга задают ему вопросы "Почему при таких действиях Финляндии залив до сих пор называется Финским"?.

По предложению Нилова, залив можно было бы переименовать в "Невский" или "Кронштадский".

Несколько недель назад в центре Хельсинки несколько сотен человек вышли на митинг. Участники выразили свое несогласие с закрытием пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на российско-финской границе. Митингующие требовали открыть границу.

Фото: Piter.tv