Суточный разброс заболеваемости колеблется от 1,8 на 100 тысяч населения до 61,8 случая.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19. По её словам, наиболее сильно вторая волна пандемии ударила по Карелии. Заявление она сделала во время совещания с президентом РФ и членами правительства.

Голикова подчеркнула, что суточный разброс заболеваемости колеблется от 1,8 на 100 тысяч населения в Татарстане.

До 61,8 случая на 100 тысяч населения в Республике Карелия. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она рассказала, что среди регионов с наиболее тяжёлой коронавирусной ситуацией Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, а также Мордовия, Коми и город Севастополь.

Ранее в Минфине рассказали, что вторая волна COVID-19 не привела к снижению деловой активности. Обстановка отличается от прошлых экономических кризисов, которые повлекли за собой спад в денежно-кредитной и бюджетной политике.

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