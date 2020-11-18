  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:42
151
matveyvn
Код вставки плеера

Голикова назвала регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19

0 0

Суточный разброс заболеваемости колеблется от 1,8 на 100 тысяч населения до 61,8 случая.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19. По её словам, наиболее сильно вторая волна пандемии ударила по Карелии. Заявление она сделала во время совещания с президентом РФ и членами правительства.

Голикова подчеркнула, что суточный разброс заболеваемости колеблется от 1,8 на 100 тысяч населения в Татарстане.

До 61,8 случая на 100 тысяч населения в Республике Карелия.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она рассказала, что среди регионов с наиболее тяжёлой коронавирусной ситуацией Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, а также Мордовия, Коми и город Севастополь.

Ранее в Минфине рассказали, что вторая волна COVID-19 не привела к снижению деловой активности. Обстановка отличается от прошлых экономических кризисов, которые повлекли за собой спад в денежно-кредитной  и бюджетной политике.

Видео: YouTube / Россия 24

 

Теги: голикова, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии