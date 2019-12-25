Минфин: вторая волна COVID-19 не привела к снижению деловой активности

Владимир Колычев проанализировал экономическую ситуацию в РФ в условиях пандемии.

В Минфине России считают, что вторая волна коронавируса не привела к снижению деловой активности. Об этом на ежегодной конференции S&P Global Ratings сообщил заместитель главы ведомства Владимир Колычев.

Что будет дальше - зависит от того, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью, с загрузкой системы здравоохранения, с вакцинацией и снижением этого риска. Пока мы не видим, чтобы вторая волна привела к какому-то существенному снижению деловой активности в целом по экономике, в отдельных секторах это, конечно, заметно Владимир Колычев, замминистра финансов РФ

Чиновник рассказал, что политика правительства России смогла подстроиться под текущие условия. Колычев считает этот процесс значимым. Он добавил, что обстановка отличается от прошлых экономических кризисов, которые повлекли за собой спад в денежно-кредитной и бюджетной политике. Сейчас ситуация гораздо лучше за счет "подстройки" благодаря реформам, которые проводились в предыдущие года.

Минфин предлагает лишать свободы за недекларирование операций с криптовалютами.

Фото: Piter.tv