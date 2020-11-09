Расходы составят 128,2, 104,1 и 98,6 миллиардов рублей.

Сахалинская область впервые с 2014 года нуждается в госдолге из-за дефицитного бюджета. Об этом рассказал председатель правительства региона Алексей Белик на общественных слушаниях по формированию бюджета.

Доходная часть бюджета на год составит 285,3 миллиардов рублей — это на 45,6 миллиардов рублей меньше, чем расходная.

Доходы на 2021-2023 годы составят 108 миллиардов рублей, 91,1 миллиардов рублей и 86,2 миллиардов рублей. Алексей Белик, председатель правительства Сахалинской области

Он отметил, что расходы составят 128,2, 104,1 и 98,6 миллиардов рублей. Глава регионального правительства подчеркнул, что планируется привлекать коммерческие и государственные кредиты для сбалансирования бюджета.

Белик напомнил собравшимся о том, что бюджет на 2021 год формировался в условиях пандемии COVID-19.

Ранее мы писали, что Минфин с 9 ноября по 4 декабря направит на продажу валюты 50,1 миллиардов рублей.

Видео: Youtube/Лимаренко