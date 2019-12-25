Ежедневно на продажу валюты будут направлять по 2,5 миллиарда рублей.

Минфин с 9 ноября по 4 декабря направит на продажу валюты 50,1 миллиардов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Ежедневно на продажу валюты будут направлять по 2,5 миллиарда рублей. В ноябре прогнозируют дополнительные нефтегазовые доходы в федеральный бюджет в размере 68,3 миллиардов рублей. Суммарное отклонение планируемых нефтегазовых доходов от фактических за ноябрь 2020 года составит 18,1 миллиардов рублей.

Ранее Антон Силуанов заявил о сокращении агрессивных размещений ценных бумаг на внутреннем рынке. Он рассказал, что общий объем займов будет выше, чем в предыдущие годы. По словам чиновника, сейчас правительство РФ нащупало баланс с интересами инвесторов. Последние имеют собственные инициативы по доходностям, структуре востребованных бумаг.

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