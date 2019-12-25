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Рубль стал самой подорожавшей валютой в мире в первом полугодии
Сегодня, 10:27
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Рубль стал самой подорожавшей валютой в мире в первом полугодии

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С начала года стоимость рубля к доллару подросла на 44,7%.

Рубль стал самой подорожавшей валютой в мире по итогам первой половины 2025 года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные биржевых площадок.

С начала года стоимость рубля к доллару подросла на 44,7%. Венгерский форинт подрос на 17%. Далее по показателю прироста идут шведская (16,5%), чешская (15,8%) и исландская кроны (15%). Самый низкий показатель прироста у аргентинского песо (13,5%).

Ранее Греф высказался о равновесном курсе рубля к доллару.

Фото: pxhere.com

Теги: валюта, подорожание, рубль
Категории: Лента новостей, Новости России,

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