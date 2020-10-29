Силуанов заявил о сокращении агрессивных размещений на внутреннем рынке

В Минфине рассказали о дефиците ВВП.

Антон Силуанов заявил о сокращении агрессивных размещений ценных бумаг на внутреннем рынке. Об этом глава Минфина России рассказал на форуме "Россия зовет!".

Что касается объема внутренних привлечений, то весь дефицит будет финансироваться за счет внутренних займов. Конечно, они будут не такие масштабные как в текущем году - если в этом году дефицит ожидаем 4,4% ВВП, в следующем - на два пункта ниже Антон Силуанов, глава Минфина России

Эксперт рассказал, что общий объем займов будет выше, чем в предыдущие годы. По словам чиновника, сейчас правительство РФ нащупала баланс с интересами инвесторов. Последние имеют собственные инициативы по доходностям, структуре востребованных бумаг.

Минфин не исключает размещения еврооблигаций в 2020 году.

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