Минфин не исключает размещения еврооблигаций в 2020 году

Антон Силуанов рассказал, что в бюджет закладывается 3 млрд долларов.

Минфин России не исключает размещения еврооблигаций в 2020 году. Об этом во время выступления на форуме "Россия зовет" сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

Что касается евробондов, мы закладываем в бюджет стандартную величину - $3 млрд, правда у нас на долларовые заимствования сейчас ограничения введены, поэтому, если и будем выходить на внешние рынки, то, безусловно, скорее всего, это будут еврооблигации Антон Силуанов, глава Минфина России

Эксперт напомнил, что в 2020 году правительство не закрывает еще одно окно для такого выхода, поэтому возможности рассматриваются и не исключаются.

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2021-2023 годы.

Видео: ВТБ Капитал