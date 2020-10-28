Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2021-2023 годы

Второе чтение запланировано на 24 ноября.

Госдума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы. Второе рассмотрение документа запланировано депутатами на 24 ноября. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, бюджетная политика будет направлена на поддержку граждан и отраслей экономики, а также на реализацию национальных целей и государственных программ.

С учетом увеличения государственных заимствований в этом году и переходный период 2021 года уровень госдолга увеличится с 13% до 20-21% в 2023 году. Сохранение динамики госдолга вблизи важно для оценки страновых рисков и уровня долгосрочных процентных ставок Антон Силуанов, глава Минфина России

В Минфине считают, что Россия выйдет на обычные параметры расходов и заимствований в 2022 году. При этом федеральные расходы запланированы на более высоком уровне, чем в трехлетке, которую чиновники и депутаты принимали годом ранее.

Госдума приняла закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета.

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