Силуанов: дефицит бюджета в 2021 году составит 2,4% ВВП

Глава Минфина рассказал о федеральном бюджете на 2021-2023 года.

Антон Силуанов заявил о том, что дефицит бюджета в 2021 году составит 2,4% от российского ВВП.Об этом глава Минфина рассказал во время выступления в Госдуме. Чиновник представил парламентариям проект федерального бюджета на 2021-2023 года.

В полном объеме учтены расходы и на реализацию Послания Президента федеральному собранию. Их объем составит от 1 трлн рублей в 2021 году до 1,2 трлн рублей в 2023 году Антон Силуанов, глава Минфина России

Эксперт объяснил, что структура федеральных расходов значительно увеличена в сфере реализации национальных проектов. На следующий год правительство выделит на них 2,2 трлн рублей, что на 15% больше показателей текущего года. К 2023 году на нацпроекты будет направлено 2,8 трлн рублей.

Госдума приняла в первом чтении проект о "заморозке" накопительной пенсии.

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