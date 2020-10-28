  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:48
411
lesjasap
Код вставки плеера

Силуанов: дефицит бюджета в 2021 году составит 2,4% ВВП

0 0

Глава Минфина рассказал о федеральном бюджете на 2021-2023 года.

Антон Силуанов заявил о том, что дефицит бюджета в 2021 году составит 2,4% от российского ВВП.Об этом глава Минфина рассказал во время выступления в Госдуме. Чиновник представил парламентариям проект федерального бюджета на 2021-2023 года.

В полном объеме учтены расходы и на реализацию Послания Президента федеральному собранию. Их объем составит от 1 трлн рублей в 2021 году до 1,2 трлн рублей в 2023 году

Антон Силуанов, глава Минфина России

Эксперт объяснил, что структура федеральных расходов значительно увеличена в сфере реализации национальных проектов. На следующий год правительство выделит на них 2,2 трлн рублей, что на 15% больше показателей текущего года. К 2023 году на нацпроекты будет направлено 2,8 трлн рублей.

Госдума приняла в первом чтении проект о "заморозке" накопительной пенсии.

Видео: Государственная Дума

Теги: антон силуанов, ввп, госдума, дефицит бюджета
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии