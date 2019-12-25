Госдума приняла в первом чтении проект о "заморозке" накопительной пенсии

Глава государства отметил, что это не уменьшит объёма пенсий для застрахованных граждан.

Государственная дума приняла в первом чтении проект о "заморозке" накопительной пенсии. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Отметим, что шесть процентов зарплаты граждан РФ, которые должны направляться на накопительную часть пенсии, идут на страховые пенсии нынешним пенсионерам. Данное решение должно было действовать до 2021 года, однако Владимир Путин подписал федеральный закон о "заморозке" накопительной пенсии в 2022-м. Тем самым он предложил продлить меру до конца 2023-го.

Глава государства отметил, что это не уменьшит объёма пенсий для застрахованных граждан.

Ранее Силуанов допустил продление выплат медикам за работу с COVID на 2021 год.

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