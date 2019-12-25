Глава Минфина анонсировал изменения в системе стимулирующих выплат медикам.

Антон Силуанов допустил продление выплат медикам за работу с COVID на 2021 год. Об этом глава Минфина сообщил в рамках заседания в Госдуме. По данным чиновника, правительство страны рассматривает возможность продления мер поддержки для медицинских работников, которые борются с пандемией COVID-19.

Договорились о том, что мы сконцентрируем наше внимание на более точном определении времени, когда медицинские работники будут работать непосредственно в опасной зоне, и именно за эту работу, за это время работы необходимо выплачивать дополнительные средства стимулирования Антон Силуанов, министр финансов

Чиновник уточнил, что система оплаты рабочего времени специалистам, которые лечат больных с инфекцией, будет изменена. Средства на выплаты идут из резервного фонда. Ранее стимулирующие выплаты в РФ были установлены по инициативе Владимира Путина. Такое решение президент принял в апреле. Медработники дополнительно получили от 25 до 80 тысяч рублей.

Володин призвал кабмин поддержать регионы с высокой убылью населения.

Фото: Piter.tv, Госдума