Минфин рассказал, зачем Россия дает кредит Белоруссии

По словам министра, так Россия поддерживает белорусскую и свою собственную экономику.

Минфин Антон Силуанов рассказал, зачем Россия дает кредит Белоруссии. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

В данной ситуации присутствует обоюдный интерес. Силуанов подчеркнул, что никаких задержек по оплате не будет. Все расчеты перед российскими поставщиками будут соблюдены.

Безусловно, мы слышим, что некоторые говорят: зачем мы в сложной для России ситуации даем кредиты зарубежным странам? В данном случае это наш очень близкий торговый, экономический партнер. - Антон Силуанов, Минфин РФ

Силуанов добавил, что на этой неделе стало известно, что Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на полтора миллиарда долларов. До конца 2020 года Минск может получить по 500 млн от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, а также еще 500 млн Москва предоставит Минску в 2021 году.

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Фото: kremlin.ru