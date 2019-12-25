  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, откуда пришла посылка с ядом для Трампа
Сегодня, 15:49
72
RipeHarvest

Стало известно, откуда пришла посылка с ядом для Трампа

0 0

Посылка прибыла в США из Канады.

Стало известно, откуда пришла посылка с ядом для президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал СВС со ссылкой на представителя полиции Дэна Брайена.

ФБР начало расследование происхождения посылки с ядом рицином. К процессу присоединилась королевская канадская конная полиция. В Канаде подтвердили, что получили просьбу о содействии ФБР в связи с подозрительной посылкой, доставленной в Белый дом. Накануне телеканал CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах сообщал, что два теста правоохранительных органов подтвердили наличие рицины. Вся почта перед доставкой Дональду Трампу проверяется вне резиденции президента.

Напомним, что рицин – это высокотоксичный яд из касторовых семян. В определенной дозе он вызывает смерть.

Ранее мы сообщили, что в Германии рассказали, от чего зависит решение ситуации с Навальным.

Фото: скриншот

Теги: дональд трамп, посылка с ядом, фбр
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии