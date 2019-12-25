В Германии рассказали, от чего зависит решение ситуации с Навальным

Он призвал не "жечь мосты" с Россией на фоне ситуации с Алексеем Навальным.

В Германии рассказали, от чего зависит решение ситуации с российским политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщает Bild со ссылкой на сопредседателя германо-российского форума "Петербургский диалог" Рональда Пофалла.

Пофалла напомнил, что германо-российские отношения переживают один из самых серьезных кризисов. По факту, "разрушение всех мостов" сделает положение только хуже. Пофалла подчеркнул, что так власти накажут людей.

Обмен мнениями с российским гражданским обществом особенно важен, оно не ответственно за покушение на Алексея Навального. - Рональд Пафалла, сопредседатель германо-российского форума "Петербургский диалог"

Пафалла напомнил, теперь от России зависит, удастся ли "раскрыть покушения на Алексея Навального".

Ранее мы сообщили, что Британия усилила патрулирование у границ с Россией.

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