По данным издания корабли ВМС значительно усилили патрулирование в целях выявления «уязвимых сторон» российской обороны.

Британия усилила патрулирование у границ с Россией. Об этом сообщает газета Sunday Times.

К берегам Кольского полуострова и к границам в районе Черного моря были направлены по меньшей мере 28 самолетов королевских ВВС. Кроме того, в материале сказано, что в полетах участвовали до пяти самолетов одновременно. В полетах были задействованы истребители Typhoon и заправщики Voyager, а также разведывательные самолеты Sentry E-3 AWACS, RC-135 и Sentinel. Также издание сообщало о полетах истребителей Typhoon над Украиной. Газета подчеркивает, что "военные источники и данные с сайтов слежения за самолетами подтвердили, что с тех пор патрулирование над Черным морем усилилось".

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