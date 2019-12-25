Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объяснила почему не ведет диалог с Россией. Об этом она заявила в интервью РБК.
Тихановская подчеркнула, что Белоруссия и Россия находятся в дружественных отношениях. По словам оппозиционерки, россияне поддерживают граждан Белоруссии.
Мы всегда открыты, наш Координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации.
- Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Белоруссии
Тихановской очень жаль, что президент России Владимир Путин признал главой республики Александра Лукашенко. Но она подчеркнула, что "это его решение и его выбор".
Ранее мы сообщили, что в районе Дворца независимости в Минске обнаружена колонна спецтехники.
Фото: kremlin
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