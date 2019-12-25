Сегодня белорусская оппозиция проводит очередной митинг в центре Минска и других городах.

В районе Дворца независимости в Минске обнаружена колонна спецтехники и грузовик внутренних войск. Об этом сообщает РИА Новости с места событий.

Первый грузовик замечен в районе площади Государственного флага. Предполагается, что солдаты внутренних войск возьмут под охрану стелу "Минск – город-герой". Правоохранители подготовили милицейские заграждения. Кроме того, замечена колонна спецтехники – четыре автомобиля "Заслон". Их используют для строительства укреплений. Корреспондент сообщает об автомобилях с колючей проволокой и водометом. Колонну сопровождала машина ГАИ. Через некоторое время появилась информация, что по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости проследовала колонна из десяти БТР.

Накануне в Минске состоялся "Женский марш". Сотрудники МВД задержали свыше 415 человек. Массовые протесты в Белоруссии начались сразу после выборов президента. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов, Александр Лукашенко стал президентом республики.

Ранее мы сообщили, что ведущий "Русского лото" Борисов отказывался от госпитализации перед смертью.

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