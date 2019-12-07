СМИ: ведущий "Русского лото" Борисов отказывался от госпитализации перед смертью

Собеседник МК утверждает, что у Борисова было поражено до 75% легких.

Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов отказывался от госпитализации перед смертью. Об этом сообщил "Московский комсомолец".

Накануне появилась информация, что на 72-м году жизни скончался актер и телеведущий Михаил Борисов. Ему стало плохо на съемках программы "У нас выигрывают". При транспортировке из одной клиники в другую, врачи констатировали клиническую смерть. У ведущего развилась легочная эмболия и его доставили в 36 городскую больницу. По данным СМИ в первый раз ему вызвали скорую в 12:35. У Борисова было пониженное давление и затрудненное дыхание. Несмотря на это, пациент отказался ехать в больницу. Второй раз бригада скорой помощи приехала в районе 15:45. Состояние актера значительно ухудшилось. Его госпитализировали. Медики поставили предварительный диагноз – коронавирус.

В субботу вечером ведущему стало совсем плохо. Его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. В 22:51 врачи констатировали смерть Михаила.

Ранее мы сообщили, что скончался бессменный ведущий программы "Русское Лото" Михаил Борисов.

Фото: Telegram-канал 112