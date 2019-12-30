В "Столото" опровергли данные о подтасовках на розыгрыше "Русского лото"

Ранее адвокат Александр Сергеев попросил провести проверку лотереи.

В СМИ появилась информация о том, что новогодний тираж "Русского лото" мог быть подтасован. На это обратил внимание адвокат Александр Сергеев, который обратился в УФНС с просьбой проверить компанию "Столото" на пример подтасовки результатов, передает телеграм-медиа Mash. Утверждается, что эфир розыгрыша лотереи не был прямым, а его победительница могла быть знакома с организаторами.

В свою очередь, по данным РИА "Новости", компания отвергла обвинения в нечестном розыгрыше. "Столото" заявило, что новогодний тираж разыгрывался в соответствии с законодательством РФ, а обвинения в связи с победительницей Надеждой Бартош – клеветой. Для защиты деловой репутации компания готовит обращения в суд и правоохранительные органы.

Ранее мы сообщали, что жительница Подмосковья выиграла в лотерею миллиард рублей. Тираж состоялся 1 января и состоял из 53 миллионов лотерейных билетов. Победитель купил выигрышный билет за 100 рублей.

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