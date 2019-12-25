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Житель Пушкина выиграл 2 млн рублей в лотерее
Сегодня, 8:51
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Житель Пушкина выиграл 2 млн рублей в лотерее

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Пока петербуржец не обратился за выигрышем.

Мужчина из Пушкина выиграл 2 млн рублей в праздничном тираже лотереи "Мечталлион". Пока петербуржец не обратился за выигрышем, сообщили в пресс-службе "Национальной Лотереи". 

Билет был приобретен в отделении "Почты России". Праздничный тираж №209 состоялся 13 сентября, приурочили его к четырехлетию "Национальной Лотереи". По итогам семь участников из Приморского края, Ленинградской, Московской и Свердловской областей выиграли по 2 млн рублей. 

Возможно, победитель из Пушкина еще не знает, что стал миллионером. Поэтому рекомендуем участникам праздничного тиража проверить свои билеты – один из них принес своему обладателю 2 млн рублей. 

Пресс-служба "Национальной Лотереи" 

Ранее мы рассказывали о том, что директор магазина из Москвы выиграл 13,6 млн благодаря дню рождения жены. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лотерея, пушкин
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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