В Москве завершилось прощание с телеведущим Михаилом Борисовым

Его похоронят на Востряковском кладбище.

В Москве завершилось прощание с телеведущим, режиссёром и актёром Михаилом Борисовым на Большой сцене Театрального института имени Щукина. Об этом пишут "РИА Новости".

С Борисовым пришли проститься его друзья, ученики и коллеги. Известно, что известного телеведущего похоронят на Востряковском кладбище.

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Ранее мы писали, что на 72-м году жизни скончался актер и телеведущий Михаил Борисов. Ему стало плохо на съемках программы "У нас выигрывают". При транспортировке из одной клиники в другую, врачи констатировали клиническую смерть.

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