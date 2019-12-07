Накануне у ведущего диагностировали воспаление легких.

Скончался бессменный ведущий программы "Русское лото" Михаил Борисов. Об этом сообщается на сайте Театрального института имени Щукина.

В субботу, 19 сентября, на очередных съемках телевизионной программы "У нас выигрывают" стало плохо российскому ведущему Михаилу Борисову. Коллеги вызвали Борисову скорую. Врачи приняли решение о срочной госпитализации пациента. У него заподозрили коронавирус. По пути в больницу актера ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. С каждым часом ему становилось все хуже и хуже.

Вчера нас постигла тяжелая утрата - ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный - Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне. - Театральный институт имени Щукина

При транспортировке в другую клинику Борисову поставили клиническую смерть. Медикам удалось стабилизировать состояние, но ведущий скончался в одном из столичных станционаров. Ему было 72 года.

Фото: Telegram-канал Baza