Володин призвал кабмин поддержать регионы с высокой убылью населения

Депутат призвал скоординировать действия парламента и правительства РФ.

Вячеслав Володин призвал кабинет министров поддержать регионы с высокой естественной убылью населения. Об этом председатель Госдумы России заявил в рамках выступления на заседании политической партии "Единая Россия", проводимого с участием министра финансов Антона Силуанова.

Тот шаг, который сделало Министерство финансов РФ, правительство, мы поддержали. И 10 регионов, которые имеют самую низкую бюджетную обеспеченность, были поддержаны финансово. Были подготовлены программы по каждому региону. Это очень важно Вячеслав Володин, председатель Госдумы России

Чиновник считает, что на данный момент необходимо проанализировать ситуацию в обозначенных десяти регионах. Это позволит понять, следует ли расширить или скорректировать список субъектов, которым требуется денежная поддержка. Володин добавил, что из года в год регионы демонстрируют неспособность выполнять задачи за счет собственных возможностей.

Володин оценил состояние российской экономики в условиях пандемии.

Видео: Youtube/ParlamentRu