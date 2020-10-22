Депутат поблагодарил президента и правительство за противостояние возникшим вызовам.

Вячеслав Володин оценил состояние российской экономики в условиях пандемии. Об этом председатель Госдумы рассказал в рамках встречи политической партии "Единая Россия" с главой Минфина Антоном Силуановым.

По словам Володина, распространение коронавирусной инфекции сказалось не только на здоровье граждан, но и на экономической отрасли в стране. Однако в РФ данное направление оказалось более защищенным, чем в других государствах.

Мы с вами должны учитывать, что темпы роста уменьшаются, это общая тенденция во всем мире, наша экономика оказалась более защищенной Вячеслав Володин, председатель Госдумы России

По словам депутата, следует сказать слова благодарности Владимиру Путину и правительству РФ, которые делают все возможное, чтобы противостоять вызовам.

Путин согласился снять санкции с нескольких украинских предприятий.

Видео: Youtube/ParlamentRu