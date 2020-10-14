Путин согласился снять санкции с нескольких украинских предприятий

Он призвал считать это первым шагом к налаживанию отношений между двумя странами.

Президент России Владимир Путин согласился снять санкции с нескольких украинских промышленных предприятий после соответствующего предложения от премьер-министра Михаила Мишустина.

На российский рынок вернётся компания "Брацлав" Барского машиностроительного завода и Рубежанский картонный комбинат.

Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами. Владимир Путин, президент России

Он призвал считать это первым шагом к налаживанию отношений между двумя странами и "жестом доброй воли". Глава государства отметил, что РФ ввела санкции против в ответ украинским.

По словам Путина, Россия всегда готова к восстановлению полноформатной работы с Украиной.

Ранее Володин обсудил с Медведчуком шаги в целях урегулирования на Украине.

Видео: YouTube / РИА Новости