Путин согласился снять санкции с нескольких украинских предприятий

Президент России Владимир Путин согласился снять санкции с нескольких украинских промышленных предприятий после соответствующего предложения от премьер-министра Михаила Мишустина.
На российский рынок вернётся компания "Брацлав" Барского машиностроительного завода и Рубежанский картонный комбинат.
Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами.
Владимир Путин, президент России
Он призвал считать это первым шагом к налаживанию отношений между двумя странами и "жестом доброй воли". Глава государства отметил, что РФ ввела санкции против в ответ украинским.
По словам Путина, Россия всегда готова к восстановлению полноформатной работы с Украиной.
Ранее Володин обсудил с Медведчуком шаги в целях урегулирования на Украине.
Видео: YouTube / РИА Новости
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